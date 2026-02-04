K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 86: Der Clownsmörder
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Als der Zwillingsbruder eines Clowns brutal ermordet wird, deutet alles darauf hin, dass er einer Verwechslung zum Opfer gefallen ist. Scheinbar wollte einer seiner Konkurrenten den unbeliebten Clown aus dem Weg räumen ...
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1