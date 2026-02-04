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K 11 - Kommissare im Einsatz

Angst um Kommissarin Rietz

SAT.1Staffel 4Folge 128vom 04.02.2026
Angst um Kommissarin Rietz

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 128: Angst um Kommissarin Rietz

22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Alexandra Rietz gewinnt einen Gutschein für einen Wellnesstag im Fitness-Center. Doch der Tag wird zum Horrortrip: Zwei maskierte Männer entführen die Kommissarin vor dem Fitnessstudio. Als Lösegeld fordern sie einen Diamanten...

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