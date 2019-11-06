K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 22: Blutige Männerliebe
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Alexandra Rietz steht für eine Freundin bei einem Frisurenwettbewerb Modell. Doch der Wettstreit um den viel versprechenden Werbedeal einer Kosmetikfirma nimmt eine tragische Wendung: Der Ehemann eines Teilnehmers wird bei der Generalprobe vergiftet! Als Alexandra Rietz herausfindet, dass der Ehemann des Toten außerehelichen Sex mit dem Veranstalter hatte, sticht sie in ein Wespennest ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1