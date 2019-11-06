Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Blutige Männerliebe

SAT.1Staffel 4Folge 22vom 06.11.2019
Blutige Männerliebe

Blutige MännerliebeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 22: Blutige Männerliebe

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Alexandra Rietz steht für eine Freundin bei einem Frisurenwettbewerb Modell. Doch der Wettstreit um den viel versprechenden Werbedeal einer Kosmetikfirma nimmt eine tragische Wendung: Der Ehemann eines Teilnehmers wird bei der Generalprobe vergiftet! Als Alexandra Rietz herausfindet, dass der Ehemann des Toten außerehelichen Sex mit dem Veranstalter hatte, sticht sie in ein Wespennest ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen