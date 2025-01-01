Thema u. a.: Von Paella bis Tapas - die Top 10 der spanischen SpezialitätenJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 1: Thema u. a.: Von Paella bis Tapas - die Top 10 der spanischen Spezialitäten
50 Min.Ab 12
Spanien ist ein Paradies für Feinschmecker - und bietet neben Klassikern wie Paella und Tortilla eine Vielfalt an regionalen Spezialitäten und überraschenden Leckerbissen an. Vor allem bei den Tapas, den kleinen Häppchen, sind der Kreativität der Köche keine Grenzen gesetzt. Profikoch Mark Süsser stellt die Top 10 der leckersten und außergewöhnlichsten spanischen Spezialitäten vor. Und: Fitter, schlanker, gesünder? Proteinhaltige Lebensmittel im Test
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins