Kabel EinsStaffel 2022Folge 26vom 25.08.2022
Folge 26: Das ABC der Reisebranche

49 Min.Folge vom 25.08.2022Ab 12

Egal ob im Reisekatalog oder auf den Portalen im Internet - die Tourismusbranche vermarktet ihre Angebote oft mit blumigen Worten. Doch verbirgt sich dahinter das, was man vermutet? Das "K1 Magazin" hat Urlauber auf Mallorca gefragt, was sie unter "internationaler Atmosphäre" oder "verkehrsgünstiger Lage" verstehen. Reiseexpertin Nina Heinemann kennt die Tricks der Veranstalter und klärt auf, was sich tatsächlich hinter dem Reisebranchen-ABC verbirgt. Und: Erlebnisbäder im Test

