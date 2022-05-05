Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Beim Einkaufen sparen! Rabattcoupons, Cashback & Co im Check

Kabel EinsStaffel 2022Folge 12vom 05.05.2022
Beim Einkaufen sparen! Rabattcoupons, Cashback & Co im Check

K1 Magazin

Folge 12: Beim Einkaufen sparen! Rabattcoupons, Cashback & Co im Check

47 Min.Folge vom 05.05.2022Ab 12

7,4 Prozent Inflation - ein neuer Rekord. Lebensmittel, Strom, Sprit - alles wird teurer. Dabei lässt sich beim Einkauf im Supermarkt oder in der Drogerie bares Geld sparen, mit Coupons, Bonusprogrammen und Cashback. Doch welche Rabattaktionen lohnen sich wirklich und wo zahlt der Kunde am Ende womöglich noch drauf? Die "K1 Magazin"-Reporterin Madita van Hülsen geht mit Spar-Profi Sven Lucka auf Schnäppchenjagd. Und: Campingbus Marke Eigenbau: Die große Do-it-yourself-Challenge

