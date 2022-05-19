Spaß haben und sparen: Wie günstig geht Freizeitpark?Jetzt kostenlos streamen
Folge 14: Spaß haben und sparen: Wie günstig geht Freizeitpark?
Folge vom 19.05.2022
Jedes Jahr zieht es bis zu 40 Millionen Besucher in die deutschen Freizeitparks. Hier kann man sich einen kleinen Urlaub gönnen und viel Spaß und Action erleben. Aber solch ein Besuch kann schnell teuer werden. Deshalb klärt das "K1 Magazin": Wie viel Geld darf ein Kurzurlaub im Freizeitpark kosten? Welche Tricks und Tipps gibt es, wie man bei Übernachtung und Eintritt sparen kann? Und welche Extrakosten lauern bei solch einem Trip? Und: Anbieter für Lebensmittel-Rettung im Test
