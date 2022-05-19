Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spaß haben und sparen: Wie günstig geht Freizeitpark?

Kabel EinsStaffel 2022Folge 14vom 19.05.2022
48 Min.Folge vom 19.05.2022Ab 6

Jedes Jahr zieht es bis zu 40 Millionen Besucher in die deutschen Freizeitparks. Hier kann man sich einen kleinen Urlaub gönnen und viel Spaß und Action erleben. Aber solch ein Besuch kann schnell teuer werden. Deshalb klärt das "K1 Magazin": Wie viel Geld darf ein Kurzurlaub im Freizeitpark kosten? Welche Tricks und Tipps gibt es, wie man bei Übernachtung und Eintritt sparen kann? Und welche Extrakosten lauern bei solch einem Trip? Und: Anbieter für Lebensmittel-Rettung im Test

Kabel Eins
