Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Zurück in Doros Küche: Konnte Frank Rosin der Wirtin helfen?

Kabel EinsStaffel 2022Folge 17vom 23.06.2022
Zurück in Doros Küche: Konnte Frank Rosin der Wirtin helfen?

Zurück in Doros Küche: Konnte Frank Rosin der Wirtin helfen?Jetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 17: Zurück in Doros Küche: Konnte Frank Rosin der Wirtin helfen?

49 Min.Folge vom 23.06.2022Ab 12

Östlich von Dortmund betreibt Doro Kube die Vereinsgaststätte im Tennisclub Sölderholz. Doch das Restaurant wirft für die Mutter von drei Kindern nicht genug Geld ab. Die 47-Jährige ist überfordert und in der Küche herrscht das pure Chaos. Sternekoch Frank Rosin hat ihr vor sechs Monaten unter die Arme gegriffen. Konnte er ihr mit seinen Tipps aus der Klemme helfen?

Weitere Folgen in Staffel 2022

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 4 Staffeln und Folgen