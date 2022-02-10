Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Wie starten die Gewinner von Rosins Heldenküche in ihr neues Leben?

Kabel EinsStaffel 2022Folge 2vom 10.02.2022
Wie starten die Gewinner von Rosins Heldenküche in ihr neues Leben?

K1 Magazin

47 Min.Folge vom 10.02.2022Ab 12

Am Finaltag der Heldenküche entscheidet sich, wer von den anstrebenden Köchinnen und Köchen einen Ausbildungsplatz bei einem der besten Köche Europas ergattert. Fünf junge Menschen ohne Perspektive haben sich von den 10 Anwärter:innen bis ins Finale gekocht und gekämpft. Wie geht es danach weiter? Das "K1 Magazin" zeigt, wie sich die Gewinner:innen der Heldenküche auf ihr neues Leben vorbereiten oder ihre Ausbildung antreten. Und: Küchenhelfer auf dem Prüfstand

