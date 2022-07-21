Adrenalinkick im Urlaub: Was bieten Freizeitparks im Ausland?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 21: Adrenalinkick im Urlaub: Was bieten Freizeitparks im Ausland?
47 Min.Folge vom 21.07.2022Ab 12
Freizeitparks boomen - nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Warum nicht den Urlaub in Holland, Dänemark oder Italien mit einem besonderen Adrenalinkick verbinden? Das "K1 Magazin" macht den großen Freizeitpark-Check und hat drei Familien in Nord-, Süd- und Westdeutschland in Vergnügungsparks geschickt, die von ihrem Zuhause aus gut erreichbar sind. Wie groß ist der Fun-Faktor? Und wie teuer ist der Spaß?
Weitere Folgen in Staffel 2022
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins