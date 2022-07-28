Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abzocke im Urlaub: Peter Giesels krasseste Fälle aus Europa

Kabel EinsStaffel 2022Folge 22vom 28.07.2022
46 Min.Folge vom 28.07.2022Ab 12

Fernreisen fallen für viele Urlauber in diesem Jahr wegen der enorm gestiegenen Kosten aus. Umso gefragter sind Ziele in Deutschland und Europa. Reporter Peter Giesel war in vielen europäischen Ländern unterwegs - und wurde häufig abgezockt: vom Taxifahrer in Prag über den Ape-Vermieter auf Sizilien bis zu vermeintlichen Kunstmalern in Paris. Im "K1 Magazin" blickt er auf seine krassesten Fälle zurück. Und: Campingplätze im Test - das große Nord-Süd-Duell

