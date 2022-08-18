Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thema u. a.: Geld sparen im Freizeitpark: Wie gut sind die Geheimtipps?

Kabel EinsStaffel 2022Folge 25vom 18.08.2022
48 Min.Folge vom 18.08.2022Ab 12

Wer den Urlaub daheim verlängern oder ein Wochenende voller Spaß und Action verbringen möchte, für den bietet sich ein Tagesausflug in einen Freizeitpark an. Der kann jedoch schnell teuer werden - gerade in diesen Zeiten hoher Inflation. Das "K1 Magazin" hat im Westen, Osten und Süden Deutschlands drei Freizeitparks getestet, die preiswerter, aber auch kleiner sind als die bekannten Mega-Parks. Was bieten diese Alternativen für rund 30 Euro Eintritt? Und: Hochsaison für Wespen

