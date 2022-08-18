Thema u. a.: Geld sparen im Freizeitpark: Wie gut sind die Geheimtipps?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 25: Thema u. a.: Geld sparen im Freizeitpark: Wie gut sind die Geheimtipps?
48 Min.Folge vom 18.08.2022Ab 12
Wer den Urlaub daheim verlängern oder ein Wochenende voller Spaß und Action verbringen möchte, für den bietet sich ein Tagesausflug in einen Freizeitpark an. Der kann jedoch schnell teuer werden - gerade in diesen Zeiten hoher Inflation. Das "K1 Magazin" hat im Westen, Osten und Süden Deutschlands drei Freizeitparks getestet, die preiswerter, aber auch kleiner sind als die bekannten Mega-Parks. Was bieten diese Alternativen für rund 30 Euro Eintritt? Und: Hochsaison für Wespen
K1 Magazin
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins