Peter Giesel testet Nachrüst-Sets fürs AutoJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 7: Peter Giesel testet Nachrüst-Sets fürs Auto
47 Min.Folge vom 17.03.2022Ab 12
Neue Autos mit modernster Technik haben derzeit richtig lange Lieferzeiten. Trotzdem muss man auf manches technische Feature nicht verzichten: Ob Rückfahrkamera, Head up-Display oder Reifendrucksensoren - sie machen den Alltag im Straßenverkehr komfortabler und sicherer. Dieses und anderes Zubehör gibt es zum Nachrüsten für jedes Auto. Kabel Eins-Verbraucherexperte Peter Giesel testet, wie gut diese Sets funktionieren. Und: Steuergeldverschwendung in NRW
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins