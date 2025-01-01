Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aufgemöbelt! Wohnwagenrenovierung mit Peter Giesel

Kabel EinsStaffel 2022Folge 9
Folge 9: Aufgemöbelt! Wohnwagenrenovierung mit Peter Giesel

48 Min.Ab 12

Der Frühling ist da - und mit ihm beginnt die Camping-Saison! Passend dazu begleitet das "K1 Magazin" die 25-jährige Melina und ihren Freund Fabian beim Versuch, den 14 Jahre alten Wohnwagen der Eltern innerhalb von drei Tagen für maximal 1.000 Euro zu modernisieren. Dazu verrät der Kabel Eins-Verbraucherexperte Peter Giesel, worauf man bei einem solchen Heimwerker-Projekt achten sollte. Und: Adrenalinkick pur: Die spektakulärsten Achterbahnen Deutschlands

