Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Startet das "Naturfreundehaus" dank Frank Rosins Hilfe durch?

Kabel EinsStaffel 2024Folge 1vom 11.01.2024
Startet das "Naturfreundehaus" dank Frank Rosins Hilfe durch?

Startet das "Naturfreundehaus" dank Frank Rosins Hilfe durch?Jetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 1: Startet das "Naturfreundehaus" dank Frank Rosins Hilfe durch?

46 Min.Folge vom 11.01.2024Ab 12

Das Wirtsehepaar Schulz rief Frank Rosin zur Hilfe. Der verteilte die Aufgabenbereiche neu, gab kulinarische Nachhilfe – und hatte Ideen, um das „Naturfreundehaus“ winterfest zu machen. Wie läuft es jetzt in der kalten Jahreszeit? Das K1 Magazin hat die Wirte Lubica und Andreas Schulz noch einmal besucht.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 4 Staffeln und Folgen