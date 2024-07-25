Paris - aber günstig: Die besten Tipps für die Stadt der Liebe!Jetzt kostenlos streamen
Folge 26: Paris - aber günstig: Die besten Tipps für die Stadt der Liebe!
Folge vom 25.07.2024
Zu den Olympischen Spielen ist Paris attraktiver denn je. Doch sie zählt auch zu den zehn teuersten Städten der Welt. Deshalb suchen K1 Magazin-Moderatorin Madita van Hülsen und Reisereporter Christoph Karrasch nach den besten Geheimtipps. Wo kann man schlemmen und viel erleben – aber nicht viel zahlen? Die perfekte Paris-Reise für wenig Geld im K1 Magazin.
