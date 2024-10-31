Traumautos zum Schnäppchenpreis! Lohnen sich Kfz-Auktionen?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 37: Traumautos zum Schnäppchenpreis! Lohnen sich Kfz-Auktionen?
45 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 12
Zwischen 26.000 und 32.000 Euro kostet ein Gebrauchtwagen im Schnitt. Geht das bei Kfz-Auktionen günstiger? In einem Düsseldorfer Auktionshaus kommen ausgemusterte Behördenfahrzeuge unter den Hammer – vom Familienauto bis zum Sportcoupé. Und in Nürnberg versteigert ein Kfz-Pfandleihhaus Fahrzeuge, die in Zahlung gegeben und nicht abgeholt wurden. Der Haken: Probefahren geht nicht! Das K1 Magazin begleitet zwei Kfz-Auktionen: Lohnt sich die Auto-Schnäppchenjagd?
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins