Bolzen statt Beten: Neue Ideen für leerstehende Kirchen!

Kabel EinsStaffel 2024Folge 29vom 15.08.2024
46 Min.Folge vom 15.08.2024Ab 12

Über 400.000 Menschen sind im vergangenen Jahr aus der katholischen Kirche ausgetreten. Eine Konsequenz: Immer mehr Kirchengebäude bleiben leer. Aktuell stehen in Deutschland mehr als 3500 ehemalige Gotteshäuser zum Verkauf. Kreative Ideen sind gefragt, um den ehrwürdigen Gemäuern neues Leben einzuhauchen. Das K1 Magazin besucht drei der ungewöhnlichsten Beispiele: Eine Fußball-Kirche im Münsterland, eine Restaurant-Kirche in Bielefeld, und eine Herbergs-Kirche in Thüringen.

Kabel Eins
