K1 Magazin
Folge 36: Vom Truppenübungsplatz auf den Campingplatz: Was taugen Militär-Gebrauchtwagen?
47 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12
Ausgemusterte Militärfahrzeuge stehen für jeden zum Kauf zur Verfügung, doch wie alltagstauglich ist das Kriegsgerät? Marina Kornath besucht einen Händler für gebrauchte Militärfahrzeuge und eine Familie, die einen Armee-Truck in einen Camper umgebaut hat.
K1 Magazin
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
12
