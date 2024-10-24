Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Vom Truppenübungsplatz auf den Campingplatz: Was taugen Militär-Gebrauchtwagen?

Kabel EinsStaffel 2024Folge 36vom 24.10.2024
47 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12

Ausgemusterte Militärfahrzeuge stehen für jeden zum Kauf zur Verfügung, doch wie alltagstauglich ist das Kriegsgerät? Marina Kornath besucht einen Händler für gebrauchte Militärfahrzeuge und eine Familie, die einen Armee-Truck in einen Camper umgebaut hat.

