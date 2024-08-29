Mehr zahlen, weniger bekommen: Wie Hersteller mit Mogelpackungen tricksenJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 31: Mehr zahlen, weniger bekommen: Wie Hersteller mit Mogelpackungen tricksen
47 Min.Folge vom 29.08.2024Ab 12
104 neue Mogelpackungen haben die Verbraucherschützer letztes Jahr entdeckt – so viele wie nie zuvor. Ein Grund: Hersteller versuchen, die gestiegenen Preise unbemerkt an den Kunden weiterzugeben. Dabei greifen sie zu einer Reihe von Tricks: Füllmengen und Preise variieren, bis der Käufer den Überblick verliert. Verpackung und Preis bleiben gleich – doch plötzlich ist weniger drin. Das K1 Magazin zeigt die fünf beliebtesten Tricks der Lebensmittelindustrie – und wie Sie diese erkennen.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins