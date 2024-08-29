Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2024Folge 31vom 29.08.2024
47 Min.Folge vom 29.08.2024Ab 12

104 neue Mogelpackungen haben die Verbraucherschützer letztes Jahr entdeckt – so viele wie nie zuvor. Ein Grund: Hersteller versuchen, die gestiegenen Preise unbemerkt an den Kunden weiterzugeben. Dabei greifen sie zu einer Reihe von Tricks: Füllmengen und Preise variieren, bis der Käufer den Überblick verliert. Verpackung und Preis bleiben gleich – doch plötzlich ist weniger drin. Das K1 Magazin zeigt die fünf beliebtesten Tricks der Lebensmittelindustrie – und wie Sie diese erkennen.

