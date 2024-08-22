Bunt, voll und verrückt: Außergewöhnliche Geschichten aus IndienJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 30: Bunt, voll und verrückt: Außergewöhnliche Geschichten aus Indien
48 Min.Folge vom 22.08.2024Ab 12
Rund 1,4 Milliarden Menschen leben in Indien. Es ist ein Land voller Extreme: Extrem voll, extrem bunt und manchmal ziemlich verrückt! Und voller Geschichten, die es so nur hier gibt. Wie kocht man 400 Kilogramm Reis in einem gigantischen Kessel? Wie lebt es sich in einer Familie mit 133 Personen? Und warum trägt ein Inder den größten Turban der Welt? Kabel Eins-Journalist Peter Giesel nimmt Sie mit auf eine Reise zu den außergewöhnlichen Geschichten aus dem Land der Farben und Gewürze.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins