Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Vom Geysir bis zur Wüste – eine Weltreise durch Deutschland

Kabel EinsStaffel 2024Folge 27vom 01.08.2024
Vom Geysir bis zur Wüste – eine Weltreise durch Deutschland

Vom Geysir bis zur Wüste – eine Weltreise durch DeutschlandJetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 27: Vom Geysir bis zur Wüste – eine Weltreise durch Deutschland

47 Min.Folge vom 01.08.2024Ab 12

Traumreiseziele gibt es nicht nur am anderen Ende der Welt: Viele wunderschöne und besondere Orte liegen direkt bei uns vor der Haustür – in Deutschland: Von der Lüneburger Heide über das Elbsandsteingebirge bis zum Geysir von Andernach. Das Kuriose: Im Ausland gibt es Orte, die fast genauso aussehen. Das K1 Magazin zeigt die außergewöhnlichsten deutschen Doppelgänger zu fernen Orten.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 4 Staffeln und Folgen