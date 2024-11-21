Verkohltes Gyros und Streit im Team: Kann Frank Rosin dem "Ephesus" helfen?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 40: Verkohltes Gyros und Streit im Team: Kann Frank Rosin dem "Ephesus" helfen?
46 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12
Sternekoch Frank Rosin räumt auf: Diesmal im „Ephesus“ im niedersächsischen Drakenburg. Das Geschäft läuft nicht, Koch und Wirt sind zerstritten, und Chef Toni verbringt so viel Zeit in seinem Laden, dass er seine Familie kaum noch sieht. Kann Frank Rosin frischen Wind in das griechische Restaurant bringen und die Mitarbeiter auf eine Linie bringen? Das K1 Magazin hat das „Ephesus“ fünf Monate später besucht.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins