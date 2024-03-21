Auf Schnäppchenjagd bei VersteigerungenJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 11: Auf Schnäppchenjagd bei Versteigerungen
45 Min.Folge vom 21.03.2024Ab 12
Auktionen bieten eine gute Gelegenheit, ein Schnäppchen zu machen. Händler und Privatleute können auf der Suche nach preiswerten Einzelstücken mitbieten. Bei Nachlassversteigerungen kommt von Hausrat bis zu Möbeln nahezu alles unter den Hammer. Wer etwas Besonderes sucht, kann im Pfandleihhaus Uhren und Schmuck zu günstigeren Preisen ergattern. Das K1 Magazin begleitet Schnäppchenjäger auf Auktionen, und Kabel Eins-Abzocke-Experte Peter Giesel gibt Tipps zum richtigen Bieten.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins