Folge 12: Achtung im Netz: Die Betrüger schlagen über Kurznachrichten zu
48 Min.Folge vom 04.04.2024Ab 12
Im Internet lauern miese Betrüger und schlagen über Kurznachrichten und Messenger-Dienste zu! Außerdem testet K1 Magazin, wie das Kochen in der Spülmaschine funktioniert.
