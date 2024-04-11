Gratis testen: Wie funktioniert die Geld-zurück-Garantie?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 13: Gratis testen: Wie funktioniert die Geld-zurück-Garantie?
46 Min.Folge vom 11.04.2024Ab 12
Ob Lebensmittel, Drogerieartikel, Matratzen, Elektrozahnbürsten und Fernseher: Hersteller geben für viele Produkte eine Geld-zurück-Garantie, wenn das Gekaufte nicht gefällt. Die Käufer können die Produkte 30 bis 100 Tage testen, sie danach zurückgeben – und der Hersteller erstattet den vollen Kaufpreis. Das klingt zunächst verlockend.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins