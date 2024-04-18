Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

TEMU im Test: Was taugen billige Elektrogeräte der Online-Plattform aus China?

Kabel EinsStaffel 2024Folge 14vom 18.04.2024
TEMU im Test: Was taugen billige Elektrogeräte der Online-Plattform aus China?

K1 Magazin

Folge 14: TEMU im Test: Was taugen billige Elektrogeräte der Online-Plattform aus China?

47 Min.Folge vom 18.04.2024Ab 12

TEMU boomt: Bis zu 200.000 Pakete der Verkaufsplattform aus Fernost sollen täglich in Deutschland ankommen. Kein Wunder, denn die Auswahl scheint endlos, und die Preise setzen neue Billig-Rekorde. Oft sehen die Artikel aus wie Markenware, kosten aber nur einen Bruchteil davon. Doch wie gut sind TEMU-Elektrogeräte wie Staubsauger, elektrische Zahnbürsten oder Action-Cams? Lohnt sich der Kauf? Das K1 Magazin macht den großen Test!

