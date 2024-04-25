Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Urlaubs-Überraschung: Was taugen Blind-Booking-Portale?

Kabel EinsStaffel 2024Folge 15vom 25.04.2024
Urlaubs-Überraschung: Was taugen Blind-Booking-Portale?

Folge 15: Urlaubs-Überraschung: Was taugen Blind-Booking-Portale?

47 Min.Folge vom 25.04.2024Ab 12

Der Urlaub soll ein Highlight des Jahres werden! Kann das gelingen, wenn wir buchen, ohne zu wissen, wo es hingeht? Blind Booking-Portale suchen selbst das Reiseziel, die Flüge und das Hotel aus. Lassen sie sich diesen Service teuer bezahlen, oder ist die Reise billiger als auf herkömmlichen Reiseportalen? Das K1 Magazin macht den Test mit einem Städtetrip per Flugzeug ins Ungewisse.

