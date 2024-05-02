Die Granit-Poller von Lübeck: Ein neuer Fall für den Stein des Anstoßes!Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 16: Die Granit-Poller von Lübeck: Ein neuer Fall für den Stein des Anstoßes!
46 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12
Lübeck macht momentan mit Steuerverschwendung von sich reden. Im Zuge der Sanierung der Jürgen-Wullenwever-Straße hat sie 350 Granit-Stelen entlang des Weges aufgestellt – alle zwei Meter eine. Die sollen verhindern, dass Autos auf dem Grünstreifen parken. Doch die Anwohner sind entsetzt – denn jetzt ähnelt ihre Straße einem Soldatenfriedhof! Der Bund der Steuerzahler meint: Hier werden Steuern zum Fenster rausgeworfen. Gibt es keine andere Lösung?
K1 Magazin
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
12
