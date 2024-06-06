Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Perlenkauf auf Hawaii – Verkaufsmasche oder Abzocke?

Kabel EinsStaffel 2024Folge 19vom 06.06.2024
Perlenkauf auf Hawaii – Verkaufsmasche oder Abzocke?

Perlenkauf auf Hawaii – Verkaufsmasche oder Abzocke?Jetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 19: Perlenkauf auf Hawaii – Verkaufsmasche oder Abzocke?

46 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12

Die Südsee ist nicht nur bekannt für traumhafte Strände. In ihren Tiefen verbergen sich Schätze: Perlen, über viele Jahre in Muscheln gewachsen. Ein wertvolles Exemplar zu finden ist ein reiner Glücksfall. Aber nicht auf Hawaii! Denn bei einem Juwelier in Waikiki kann der Kunde selbst Perlen ernten, und diese gleich in teure Schmuckstücke einfassen lassen. Aber sind das wirklich echte, wertvolle Perlen? Kabel Eins Abzocke-Experte Peter Giesel geht der Verkaufsmasche auf den Grund.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 4 Staffeln und Folgen