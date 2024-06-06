Perlenkauf auf Hawaii – Verkaufsmasche oder Abzocke?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 19: Perlenkauf auf Hawaii – Verkaufsmasche oder Abzocke?
46 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12
Die Südsee ist nicht nur bekannt für traumhafte Strände. In ihren Tiefen verbergen sich Schätze: Perlen, über viele Jahre in Muscheln gewachsen. Ein wertvolles Exemplar zu finden ist ein reiner Glücksfall. Aber nicht auf Hawaii! Denn bei einem Juwelier in Waikiki kann der Kunde selbst Perlen ernten, und diese gleich in teure Schmuckstücke einfassen lassen. Aber sind das wirklich echte, wertvolle Perlen? Kabel Eins Abzocke-Experte Peter Giesel geht der Verkaufsmasche auf den Grund.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins