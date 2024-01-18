Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Pizzeria Casa di Fiore: Kann das Restaurant dank Frank Rosin endlich aufblühen?

Kabel EinsStaffel 2024Folge 2vom 18.01.2024
Pizzeria Casa di Fiore: Kann das Restaurant dank Frank Rosin endlich aufblühen?

Folge 2: Pizzeria Casa di Fiore: Kann das Restaurant dank Frank Rosin endlich aufblühen?

44 Min.Folge vom 18.01.2024Ab 12

Das Wirtepaar Simona und Rosario di Fiore ist überfordert. Wenn sie gemeinsam in der Küche stehen, fliegen die Fetzen. Und trotz guter Pizza fließt nicht genug Geld in die Kasse. Dabei müssen die beiden einen Kredit von 40.000 Euro abbezahlen. Kann Frank Rosin helfen? Wir waren sieben Monate nach dem Rettungseinsatz des Sternekochs noch einmal in Franken.

