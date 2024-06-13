Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2024Folge 20vom 13.06.2024
45 Min.Folge vom 13.06.2024Ab 12

Im nächsten Urlaub ganz einfach in der Landessprache kommunizieren - das versprechen Dolmetscher-Apps, die Schrift und Sprachen in Sekundenschnelle übersetzen. Doch wie gut und zuverlässig funktioniert die Verständigung damit? Und welche App eignet sich am besten? Die K1 Magazin-Reporterinnen Marina Kornath und Gloria Gotz stellen Google Translate, DeepL und iTranslate auf die Probe und testen die Apps in typischen Urlaubssituationen.

