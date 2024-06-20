Urlaubs-Check: Marbella in Spanien gegen Budva in MontenegroJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 21: Urlaubs-Check: Marbella in Spanien gegen Budva in Montenegro
46 Min.Folge vom 20.06.2024Ab 12
Billiger und schöner? Gibt es gute Geheimtipps zum Urlaub machen, die mit Klassikern wie Spanien mithalten können? Madita van Hülsen und Youtube-Star Aaron Troschke reisen für uns nach Budva in Montenegro und Marbella in Spanien und klären diese Frage.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins