K1 MAGAZIN - 2024 - FOLGE 023

Kabel EinsStaffel 2024Folge 23vom 04.07.2024
47 Min.Folge vom 04.07.2024Ab 12

In Japan treffen sich Menschen zum Kaffee trinken mit ihren Roboter-Hunden, baden in Rotwein oder lassen sich in Vakuum verpackt fotografieren. Kabel Eins-Journalist Peter Giesel präsentiert die acht verrücktesten Dinge aus dem Land der aufgehenden Sonne.

