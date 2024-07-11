Essen wie in Griechenland: Wie nah kommen Fertiggerichte an die Originale heran?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 24: Essen wie in Griechenland: Wie nah kommen Fertiggerichte an die Originale heran?
47 Min.Folge vom 11.07.2024Ab 12
Gyros, Bifteki oder gefüllte Weinblätter genießen wir im Griechenland-Urlaub – geht das zuhause mit Tiefkühl- und Fertiggerichten genauso gut? Wie schmecken die Konserven und worauf muss man achten? K1 Magazin-Moderatorin Madita van Hülsen stellt drei griechische Gerichte mit dem Wirt Kostas Papadhimas auf den Prüfstand. Und Koch Naser zeigt, wie die Klassiker der griechischen Küche frisch zubereitet werden.
