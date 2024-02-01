Deutsche Wirte und Kulinarik in den USAJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 4: Deutsche Wirte und Kulinarik in den USA
46 Min.Folge vom 01.02.2024Ab 12
Die deutsche Küche erfreut sich auch in de USA großer Beliebtheit. Das K1 Magazin besucht zwei deutschstämmige Wirtsleute in New York. Warum kommen Schnitzel Bratwurst und Co. bei den US-Amerikanern so gut an?
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins