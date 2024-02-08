Von Mecklenburg nach Philadelphia: Wie eine deutsche Köchin die USA erobertJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 5: Von Mecklenburg nach Philadelphia: Wie eine deutsche Köchin die USA erobert
45 Min.Folge vom 08.02.2024Ab 12
Von Deutschland an die Spitze der US-Gastronomie: Cornelia Sühr ist die Chefköchin des besten Restaurants in Philadelphia. Es liegt im 59. Stock des höchsten Wolkenkratzers der Stadt. Dabei sind Cornelis Wurzeln ganz bodenständig: Sie stammt aus einem 120-Einwohner-Dorf in Mecklenburg. Ihre Leidenschaft und ihr Talent führten sie nach London, Dubai, New York und schließlich Philadelphia. Das K1-Magazin begleitet die 35-jährige Spitzenköchin bei ihrer Arbeit „über den Wolken“.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins