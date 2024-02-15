Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deutsches Bäcker- und Metzger-Handwerk in den USA

Kabel EinsStaffel 2024Folge 6vom 15.02.2024
46 Min.Folge vom 15.02.2024Ab 12

In Sachen Brot und Wurst sind die Deutschen einfach Weltmeister. Das wissen selbst die Amerikaner! In Tennessee erobert die Deutsche Silke Tyler mit Backwaren den US-amerikanischen Markt. Und in Pennsylvania führt Mark Eifert die Metzgerei seines deutschen Vaters erfolgreich fort. Dabei haben beide keine klassische Ausbildung absolviert: „Learning by doing“ lautet das Motto. Das K1 Magazin zeigt die zwei außergewöhnlichen Erfolgsgeschichten!

