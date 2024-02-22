Barbecue und Bier in XXL: Verrückte Volksfeste in den USAJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 7: Barbecue und Bier in XXL: Verrückte Volksfeste in den USA
46 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 12
In Texas gibt es einmal im Jahr „Barbecue XXL“: In Lockhart treffen sich die besten Gillmeister des Landes zum Barbecue-Festival. Und nur wenige Kilometer entfernt feiern die Amerikaner Schnitzel, Bratwurst und deutsches Bier: Das „Wurstfest“ ist eine Art Oktoberfest mitten in Texas, samt Dirndl und Lederhosen. Das K1 Magazin zeigt zwei der verrücktesten Volksfeste in den USA.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins