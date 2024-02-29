USA früher und heute: Eine außergewöhnliche ZeitreiseJetzt kostenlos streamen
Folge 8: USA früher und heute: Eine außergewöhnliche Zeitreise
45 Min.Folge vom 29.02.2024Ab 12
Für die Sendereihe Inside USA machte sich Kabel Eins im Jahr 2006 auf die Suche nach außergewöhnlichen Amerikanern und ihren Geschichten: Vom deutschstämmigen Brauer bis zum uramerikanischen Stockcar-Rennfahrer. Jetzt - 18 Jahre später – haben wir uns auf Spurensuche begeben. Was ist aus ihnen und ihren Träumen geworden? Einige von ihnen konnten wir tatsächlich wiederfinden. Ihre Geschichten erzählen sie exklusiv im K1 Magazin.
