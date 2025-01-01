K11 - Die neuen Fälle
Folge 27: Glücksritter in Not
22 Min.Ab 12
Gutaussehend und erfolgreich: Hauptkommissar Robert Ritter lebt auf der Überholspur. Neider hat er viele. Doch was, wenn dieser Neid lebensbedrohlich wird? Ein Anschlag folgt dem nächsten. Es trifft Roberts engste Vertraute und der Kreis wird enger ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen