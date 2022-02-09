Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Eine Million für einen Finger

SAT.1Staffel 4Folge 8vom 09.02.2022
K11 - Die neuen Fälle

Folge 8: Eine Million für einen Finger

23 Min.Folge vom 09.02.2022Ab 12

Ein angesehener Strafverteidiger bekommt einen abgeschnittenen Finger zugeschickt. Angeblich gehört er seinem Sohn, doch der Staranwalt ist überzeugt, sein verhasstes Kind hat alles nur inszeniert, um an sein Geld zu kommen. Die Kommissare Charlotte Fuchs und Philipp Stehler gehen der Entführung nach und sind schockiert, als das nächste Paket auftaucht ...

