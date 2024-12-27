K11 - Die neuen Fälle
Folge 12: Stille Wasser
23 Min.Folge vom 27.12.2024Ab 12
Ein Therapeut wird erstochen von seiner sexsüchtigen Patientin gefunden. Im Kalender des Toten taucht immer wieder ein rot markierter Name auf, doch niemand scheint diesen Patienten zu kennen. Die Kommissare Charlotte Fuchs und Robert Ritter versuchen, das Geheimnis um den Unbekannten zu lösen und geraten dabei selbst ins Visier ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen