Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Tödliche Schlittenfahrt

SAT.1Staffel 4Folge 17vom 28.02.2025
Tödliche Schlittenfahrt

Tödliche SchlittenfahrtJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 17: Tödliche Schlittenfahrt

23 Min.Folge vom 28.02.2025Ab 12

Auf einer romantischen Kutschenfahrt mit einer seiner zahlreichen Geliebten wird der dorfbekannte Schürzenjäger kaltblütig erschossen. Die Kommissare Robert Ritter und Daniela Stamm treffen bei ihren Recherchen auf schlüpfrige Fotos, jede Menge Gerüchte und Dorfbewohner, die scheinbar kein Interesse an der Lösung des Falles haben ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen