K11 - Die neuen Fälle

Blonde Finsternis

SAT.1Staffel 4Folge 7
Blonde Finsternis

K11 - Die neuen Fälle

Folge 7: Blonde Finsternis

23 Min.Ab 12

Ein Mann wird erschossen neben seinem Auto gefunden. Die Kommissare Charlotte Fuchs und Philipp Stehler nehmen die Ermittlungen auf. Einziger Zeuge: ein Obdachloser, der eine "Hammer Blondine" beschuldigt. Weitere Indizien führen die Beamten zu einem Stalker, der allerdings in der geschlossenen Psychiatrie sitzt. Hat wirklich er die Fäden in der Hand?

