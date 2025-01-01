K11 - Die neuen Fälle
Folge 7: Blonde Finsternis
23 Min.Ab 12
Ein Mann wird erschossen neben seinem Auto gefunden. Die Kommissare Charlotte Fuchs und Philipp Stehler nehmen die Ermittlungen auf. Einziger Zeuge: ein Obdachloser, der eine "Hammer Blondine" beschuldigt. Weitere Indizien führen die Beamten zu einem Stalker, der allerdings in der geschlossenen Psychiatrie sitzt. Hat wirklich er die Fäden in der Hand?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
