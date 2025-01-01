K11 - Die neuen Fälle
Folge 4: Der Mörder in dir
23 Min.Ab 12
Das Leben einer Hellseherin wird seit Längerem bedroht. Ihre Visionen sagen ihr voraus, dass der Täter bald kommt, um sie zu erschießen. Die Kommissare Robert Ritter und Daniela Stamm wollen den Angriff verhindern, stehen aber bald vor einer anderen Hürde: Der Mörder, den die Frau sieht, ist Kommissar Ritter selbst ...
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
