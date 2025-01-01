K11 - Die neuen Fälle
Folge 13: Das verfluchte Haus
23 Min.Ab 12
Ein junges Ehepaar wird seit dem Einzug ins neue Haus vom Pech verfolgt. Zuerst ein Einbruch, dann vergiftet jemand ihren Hund und schließlich wird ihre Garage in Brand gesetzt und der Hausherr schwer verletzt. Seine hochschwangere Frau ist davon überzeugt, dass ihr Zuhause verflucht ist. Die Kommissare Daniela Stamm und Philipp Stehler begeben sich auf Spurensuche in der düsteren Vergangenheit des Hauses.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen