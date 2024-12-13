Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

SAT.1Staffel 4Folge 10vom 13.12.2024
Folge 10: Irrwege

23 Min.Folge vom 13.12.2024Ab 12

Eine verzweifelte Mutter ruft die Kommissare Michael Naseband und Philipp Stehler zu Hilfe. Sie glaubt, ihr Sohn habe sich erhängt. Aber die Ermittler finden bloß eine Puppe mit einer Drohung im Baum. Alles deutet auf eine Verbindung zu einem Einbruch hin, doch weder der Teenager noch der Tatort können gefunden werden ...

