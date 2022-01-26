K11 - Die neuen Fälle
Folge 3: Glasklar
22 Min.Folge vom 26.01.2022Ab 12
Glasklar: Ein Fensterputzer wird Zeuge eines Mordes und entkommt nur knapp den schießwütigen Tätern. Als er die Kommissare Daniela Stamm und Robert Ritter zum Tatort führt, staunen sie nicht schlecht, denn sie finden nichts. Wo ist die Leiche?
