Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

(K)eine Hochzeit

SAT.1Staffel 4Folge 16vom 21.03.2025
(K)eine Hochzeit

(K)eine HochzeitJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 16: (K)eine Hochzeit

25 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12

Ein Pfarrer und seine Dorfgemeinde werden bedroht: Keine Hochzeiten mehr! Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Die Kommissare Charlotte Fuchs und Robert Ritter heiraten zum Schein, um den Täter aus der Reserve zu locken. Doch als Schüsse während der "Traumhochzeit" fallen, wird den Kommissaren eins klar: Der Täter schreckt vor nichts zurück.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen